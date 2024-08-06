Lübnan için bir uyarı da Çin'den geldi

Çin, Lübnan'a seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarını uyardı. Konuya ilişkin açıklamada, bölgedeki durumun "ciddi ve karmaşık" olduğu ifade edildi.

Çin'in, Lübnan'a seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarını uyararak bu ülkede bulunanlara da "acil durumlara hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptığı bildirildi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan ortak yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında gerilimin arttığı, bölgedeki durumun "ciddi ve karmaşık" olduğu ifade edildi.

YÜKSEK GÜVENLİK RİSKİ

Açıklamada, yakın zamanda Lübnan'a seyahat etmeyi düşünen Çin vatandaşlarına "dikkatli olmaları" çağrısı yapılırken, bu ülkede bulunan Çinliler ve Çinli kuruluşlar, acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları ve güvenlik tedbirlerini artırmaları konusunda uyarıldı.

Vatandaşlara acil durumda polis ve Çin'in Beyrut Büyükelçililiği ile iletişime geçmeleri talimatı verilen açıklamada, uyarılara rağmen Lübnan'a seyahat eden Çinlilerin "yüksek güvenlik riskiyle karşı karşıya kalabileceği" ifade edildi.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.