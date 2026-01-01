Lübnan ile Suriye arasındaki Arida Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

Lübnan ile Suriye arasındaki Arida Sınır Kapısı'nın, aşırı yağışlar sonucu nehir seviyesinin yükselmesi ve iki tarafı birbirine bağlayan köprüde meydana gelen hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile Suriye arasındaki doğal sınırı oluşturan ve ülkenin kuzeyindeki Arida Sınır Kapısı'ndan geçen El-Kebir Nehri'nde, etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği ve iki tarafı bağlayan köprüde hasara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla sınır kapısından geçişlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.