Lübnan'ın güneyinde İsrailli 4 asker öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen kazada 4 askerin öldüğünü açıkladı.

IDF, dün öğleden sonra Lübnan'ın güneyinde meydana gelen şüpheli bir "operasyon kazası" hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, kazada 4 İsrailli askerin öldüğü belirtildi. Askerlerin 226. Yedek Paraşütçü Tugayı'nın 9263. Taburu'nda görev yaptığı bildirildi.

İsrail medyası, IDF'nin yaptığı ilk incelemeye göre, askerlerin güney Lübnan'ın Labbouneh bölgesindeki bir tüneli tararken Hizbullah'a ait silah ve patlayıcıların saklandığı bir zulanın infilak ettiğini belirtti.

İSRAİL GÜÇLERİNİN YERLEŞTİRDİĞİ PATLAYICILAR

Patlama nedeninin araştırıldığını ifade eden İsrail medyası, ordunun bunun bir Hizbullah tuzağı olmadığını ve daha ziyade İsrail güçleri tarafından daha önce yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığını düşündüğünü kaydetti.