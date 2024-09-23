Lübnan'ın güneyindeki okul ve enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesine karar verildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine 8 Ekim 2023'ten bu yana "en şiddetli saldırılarını" düzenlemesinin ardından Lübnan makamları, ülkenin güneyindeki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesi kararı aldı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'nin ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki büyük ölçekli yerinden edilmelere değinildi.

Mevlevi'nin, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde geniş çaplı yerinden edilmelerle ilgili valilere işbirliği yapma talimatı verdiği aktarıldı.

Lübnan Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle acil toplantı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, barınma merkezi olarak açılmasına karar verilen okulların isimleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Lübnan vatandaşlarının güvenliği göz önüne alınarak, aşağıdaki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezi olarak açılmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.