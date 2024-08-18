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Lübnan'ın güneyindeki patlamada, 3 UNIFIL askeri yaralandı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2024 14:28
  • Giriş: 18.08.2024 14:28
  • Güncelleme: 18.08.2024 14:29
Kaynak: AA
Lübnan'ın güneyindeki patlamada, 3 UNIFIL askeri yaralandı

Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada, 3 askerinin yaralandığını duyurdu.

UNIFIL'ın açıklaması, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da paylaşıldı.

Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde, Yarin civarında, Birleşmiş Milletler tabelasının açıkça işaretlendiği araçların yakınında patlama meydana gelmesi sonucu, devriye gezen 3 UNIFIL barış gücü askeri hafif yaralandı." denildi.

UNIFIL, patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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