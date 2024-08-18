Lübnan'ın güneyindeki patlamada, 3 UNIFIL askeri yaralandı
Kaynak: AA
Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada, 3 askerinin yaralandığını duyurdu.
UNIFIL'ın açıklaması, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da paylaşıldı.
Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde, Yarin civarında, Birleşmiş Milletler tabelasının açıkça işaretlendiği araçların yakınında patlama meydana gelmesi sonucu, devriye gezen 3 UNIFIL barış gücü askeri hafif yaralandı." denildi.
UNIFIL, patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için soruşturma başlatıldığını kaydetti.