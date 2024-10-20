Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 100'den fazla füze fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Yukarı Celile bölgelerine 100'den faza füze atıldığını ve düşen bazı füzelerin yangınlara neden olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yukarı Celile bölgesine 30 füze atıldığının gözlemlendiği belirtildi.

İsrail hava kuvvetlerinin bu füzelerden bazılarına müdahale ettiği, bazılarının ise bölgeye düştüğü aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinden Batı ve Yukarı Celile bölgelerine 70 füzenin fırlatıldığı, düşen bazı füzelerin yangına neden olduğu kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa bölgesine de 3 füze atıldığı ve bunlardan 1'ine müdahale edildiği, kalan ikisinin ise açık alana düştüğü aktarıldı.

İtfaiye ekiplerinin füzelerin neden olduğu yangınlara müdahale ettiği bildirildi.

FÜZELER NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

İsrail İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Yukarı Celile'ye bağlı Safed kentinin doğusundaki Rosh Pina'ya düşen füzeler nedeniyle birkaç noktada yangın çıktığı duyuruldu.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, Yukarı Celile'deki Amiad'a düşen füzelerin yangına yol açtığı kaydedildi.

Yetioth Ahronoth'un haberinde de İsrail polisinin Roş Pina kavşağından Amiad kavşağına kadar olan 90. yolu Lübnan'dan atılan füzelerin yola düşmesi nedeniyle kapattığı belirtildi.