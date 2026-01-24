Giriş / Abone Ol
Lübnan Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde5 katlı bir binanın henüz bilinmeyen nedenle çöktüğü belirtildi. Çöken binanın enkazı altında kalan 5 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'si çocuk 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dünya
  • 24.01.2026 14:05
  • Giriş: 24.01.2026 14:05
  • Güncelleme: 24.01.2026 14:11
Kaynak: AA
Lübnan'ın kuzeyinde 5 katlı bir bina çöktü

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde 5 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde çöken binanın enkazı altında kalan 5 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'si çocuk 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da binanın çökme nedeninin araştırılması amacıyla soruşturma açılması talimatı verdi.

