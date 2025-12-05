Lübnan-İsrail görüşmesi: Hedef Hizbullahsız bölge

Ortadoğu’da ABD-İsrail merkezli dönüşüm projesi adım adım işlerken İsrail ve Lübnan temsilcileri, 24 yıl sonra ilk kez sivil düzeyde bir görüşmede bir araya geldi. Görüşme, ateşkes anlaşması kapsamında askeri yetkililerin aylık olarak düzenlediği toplantılar kapsamında yapıldı.

Axios’un aktardığına göre, iki taraf sınır hattında küçük çaplı ortak projeleri tartıştı. ABD’li bir yetkili, Washington’un sınır boyunca Hizbullah’tan ve ağır silahlardan arındırılmış “Trump Ekonomik Bölgesi” oluşturmak istediğini söyledi.

İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian, Bedrosian, görüşmenin Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Ortadoğu’yu değiştirme” ve “bölgeyi yeniden dizayn etme” vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı. Netanyahu ise görüşmeyi, “İsrail ve Lübnan arasında ekonomik işbirliğinin temeli için ilk girişim” olarak nitelendirdi. Lübnan Başbakanı Navaf Selam ise İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kurulmasının şu aşamada mümkün olmadığını belirtti. Salam, normalleşme için tek şartın bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.