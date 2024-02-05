Lübnan: İsrail saldırıları nedeniyle 100 bin kişi yerinden oldu

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 100 bin kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhabib, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Kate Forbes ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki ofisinde kabul etti.

Lübnan'ın güneyinde, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalardan etkilenen sivillerin durumuna ilişkin Buhabib, "İsrail'in saldırıları ve son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi göç etti ve yerinden oldu." ifadelerini kullandı.

Buhabib, yerinden edilen Lübnanlıların, Uluslararası Kızılhaç Örgütü dahil olmak üzere diğer kuruluşlardan gelecek her türlü insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre ise Lübnan'ın güneyinde toplamda 86 bin sivil evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç etti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 181 Hizbullah mensubu ve 30 Lübnanlı sivil ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.