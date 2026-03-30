Lübnan: İsrail saldırılarında 1238 kişi hayatını kaybetti

Lübnan, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1238’e, yaralı sayısının ise 3 bin 543'e ulaştığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1238'e, yaralı sayısının ise 3 bin 543'e yükseldiği bildirildi.

Yaşamını yitirenlerin 124'ünün çocuk, 87'sinin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 52 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 127 sağlık personelinin de yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.