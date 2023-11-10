Lübnan-İsrail sınırında ölen Hizbullah militanı sayısı 68'e yükseldi

Lübnan Hizbullahı, İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda 7 mensubunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Çatışmalarda ölen Hizbullah militanı sayısı 68'e yükseldi.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, 7 militanının daha öldürüldüğünü duyurdu. AFP'nin aktardığına göre örgüt, ölenlerin nerede ve ne zaman hayatını kaybettiklerini açıklamadı.

Hizbullah'ın yaptığı açıklamada yedi militanın ismi verildi ve Hizbullah'ın geçen ay İsrail ile sınır çatışmalarının başlamasından bu yana öldürülen ve sayıları 68'e ulaşan üyelerinin yasını tutmak için kullandığı "Kudüs yolunda şehit düştüler" ifadesine yer verildi..

İSRAİL, SURİYE'DE BİR ÖRGÜTÜ VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Cuma günü erken saatlerde İsrail ordusu, Suriye'de ismini vermediği bir örgütü vurduğunu açıklamış ve bir gün önce İsrail'in güneyinde bir okula düşen insansız hava aracının arkasında bu örgütün olduğunu söylemişti.