Lübnan-İsrail sınırında ölen Hizbullah üyesi sayısı 49'a yükseldi

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda 1 mensubunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 49'a yükseldi.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, ölen Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna şehit olduğu" ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 49'a yükseldi.