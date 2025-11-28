Lübnan - Kıbrıs anlaşması ‘Mavi Vatan’a bir darbe

Dış Haberler

Doğu Akdeniz’de doğal gaz ve petrol rezervlerinin keşfedildiği ve bölgenin jeopolitik açıdan giderek ön plana çıktığı bir dönemde Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında uzun yıllardır askıda bekleyen deniz yetki alanları anlaşması imzalandı. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Kıbrıs basınında "Türkiye’nin Mavi Vatanına darbe" diye yorumlandı.

Önceki gün Beyrut’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile anlaşmaya imza atan Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis anlaşmayı "tarihî" olarak nitelendirerek uzun yıllar sürüncemede kalan bir konunun sonuçlandırıldığını kaydetti. Avn ise anlaşmanın, Lübnan ile iş birliği isteyen herkese açık bir davet anlamına geldiğini vurguladı.

Deutsche Welle’nin haberine göre Güney Kıbrıs gazetesi Filelefteros anlaşmayı "Türkiye’nin Mavi Vatanı’na darbe" olarak nitelendirdi. Gazete, Türkiye’nin Lübnan’a 2007’den beri anlaşmayı imzalamaması yönünde baskı yaptığını belirtti. Gazete ayrıca anlaşmanın hem Kıbrıs’ın hem de Lübnan’ın Suriye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için yapacağı görüşmeleri hızlandırıcı etki yapacağını kaydetti.

BİR TEK SURİYE KALDI

Lübnan ve Güney Kıbrıs, deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda ilk olarak 2007’de mutabakata varmış, ancak o dönem Lübnan meclisi onaylamamıştı. Avn’ın 9 Temmuz’daki G.Kıbrıs ziyareti sonrasında süreç hız kazanmış ve Beyrut hükümeti ekim ayında anlaşmayı onayladığını duyurmuştu. Lübnan İsrail ile deniz sınırı çizimine yönelik ABD arabuluculuğundaki anlaşmayı 2022’de imzalamıştı. Güney Kıbrıs ile anlaşmanın ardından Lübnan’ın deniz yetki alanlarına dair anlaşma imzalamadığı tek ülke olarak Suriye kaldı.

ANKARA’DAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi. Sözcü Öncü Keçeli, "Anlaşmaya konu bölge, Doğu Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığının dışında kalmakla birlikte, ülkemiz konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaşmaktadır" denildi.