Lübnan ordusu ilk kez İsrail'e karşılık verdi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda bir Lübnan askerinin öldüğü, birinin de yaralandığı açıklandı.

Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Taybe beldesinde Lübnan Kızılhaçı ile çalışan bir askerin öldüğü, birinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl bölgesinde Lübnan ordusuna ait bir merkezi hedef alması sonucu bir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İSRAİL'E İLK KEZ KARŞILIK VERİLDİ

Lübnan askerleri Bint Cibeyl'de açılan ateşe ilk kez karşılık verdi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda ölen Lübnan askerlerinin sayısı 4'e yükseldi.

HÜKÜMET SAVAŞ İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Lübnan devleti, Lübnan Hizbullahı ve İsrail arasındaki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulunuyor ve savaş istemediğini belirtiyordu.

Ordu ayrıca, İsrail’in 30 Eylül Pazartesi gecesi Lübnan’a yönelik kara harekatı öncesinde sınırdan güçlerini geri çektiği iddialarını da yalanladı.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI

⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Lübnan Hizbullahı ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Lübnan Hizbullahı’nın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Lübnan Hizbullahı ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.