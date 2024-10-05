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Lübnan ordusu, vatandaşları, İsrail'in casus medya içeriklerine karşı uyardı

Lübnan ordusu, İsrail'in, vatandaşları casusluk ve bilgi toplama amacı taşıyan site ve medya içeriklerine çekme girişiminde bulunduğunu belirtti ve Lübnanlıları buna karşı uyardı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:44
  • Giriş: 05.10.2024 23:44
  • Güncelleme: 05.10.2024 23:44
Kaynak: AA
Lübnan ordusu, vatandaşları, İsrail'in casus medya içeriklerine karşı uyardı

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik barbarca saldırılarının devam ettiği bir ortamda bazı sosyal medya platformlarında video, bağlantı ve uygulamalar yayınladığı ifade edildi.

Bunun, vatandaşları casusluk ve bilgi toplamak için tasarlanmış sitelere çekme amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, Lübnanlılar, ülke ve toplum için güvenlik riski oluşturduğu için bu sitelere girmemeye çağrıldı.

Lübnan'da, İsrail'in yerel casus ağları aracılığıyla güvenlik ihlallerinde bulunmasından endişe ediliyor.

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