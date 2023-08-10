Lübnan Savunma Bakanı Slim'e silahlı saldırı

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim'e silahlı saldırı düzenlendi. Slim, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta silahlı saldırıya uğradı.

Yerel basındaki haberlere göre, Beyrut'ta Slim'in aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Başkentteki Cısır Paşa mevkiinde düzenlenen saldırıdan Slim, yara almadan kurtuldu.

Slim'in aracına mermilerin isabet ettiği aktarıldı.

Olaya ilişkin Savunma Bakanlığından veya hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.