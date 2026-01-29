Lübnan sermayesi vadiye zehir akıtıyor

Gökay BAŞCAN

Halkın itirazlarına ve direnişine rağmen kolluk kuvvetleri eşliğinde bölgeye giren Lübnan sermayesi Meyra Madencilik’in yarattığı ekolojik felaket sürüyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’ndeki madenin atık havuzu patlamasının ardından şirket de yetkililer de sessizliğini koruyor. Bölgede temizlik için herhangi bir çalışmanın başlamadığını belirten bölge halkı ise sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyor: “İtirazlarımızı görmezden geldiniz şimdi de bizi felaketle yalnız başımıza bırakıyorsunuz.”

TARIM BİTTİ

Kirazlıyayla’da yaklaşık bir hafta önce yaşanan felaket adeta göz göre göre geldi. BİM Marketler Zinciri’nin sahibi, Erenköy Cemaati’nin lideri Topbaş Ailesi’nden Esra Topbaş ile evlenen Lübnan asıllı iş insanı Sami Habbab’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Meyra Madencilik, bölgeye ilk olarak 2015 yılında girdi. 2018 yılında madenin yanına cevher zenginleştirme ve atık havuzu kurmak istemesi üzerine bölgede büyük bir direniş gerçekleşti. Kadınların öncülüğünde gerçekleşen direnişte, jandarma bölgeyi kuşatıp yurttaşları gözaltına alırken şirket yetkilileri dönemin Bursa Valisi ve Yenişehir Kaymakamı tarafından ağırlanıyordu. Uzun yıllar yürütülen mücadeleye rağmen kentin karar vericileri ve kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle proje hayata geçti. Projeye ilişkin 2019’da çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi. Madenden çıkarılan cevher, zehirli kimyasalların bulunduğu flotasyon tesisinde zenginleştirilerek satışa hazır hale getirilmeye başlandı. Son 6 yıldır, günde 1 ton cevherin zenginleştirildiği tesiste, yılda 815,5 ton tehlikeli kimyasal kullanılmaya, zehirli kimyasallara bulaşmış günde 895 ton atık ise atık havuzunda depolanmaya başlandı. Bölgedeki tehlikeli kimyasal kullanımı ve atık miktarı her geçen gün artarken bölge halkının heyelan uyarısı görmezden gelindi. Yaklaşık bir hafta önce atık havuzu patladı ve tonlarca tehlikeli kimyasallarla etkileşime giren atık etrafa saçıldı. Şirket, faaliyetleri durdururken kirliliğe ilişkin hiçbir adım atmadı. Bir hafta boyunca kirlilik Sarıyer Deresi üzerinden tüm Yenişehir Vadisi’ne yayıldı. Tarım ve hayvancılığın da yapıldığı bölgede suları ile toprakları kirlenen yurttaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

***

YA İKİNCİ HAVUZ YAPILSAYDI?

Yurttaşlar ve yaşam savunucuları mevcut atık havuzunu kapattırmaya çalışırken şirket el büyüterek geçen yıl ikinci bir atık havuzu için harekete geçti. ÇED süreci başlatan şirket, 315 bin metreküp kapasiteli ikinci atık havuzuna ilişkin yapılan halkın katılım toplantısına yurttaşların tepkisi damga vurmuştu. İkinci atık barajının daha büyük felaketler yaratacağına ilişkin uyaran bölge halkının itirazlarına rağmen ÇED süreci devam ediyor. İlk barajı patlayan şirketin ikinci başvurusunun ne olacağı henüz belirsiz.