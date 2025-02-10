Lübnan-Suriye sınırında gerilim yükseliyor

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Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) güçleri ile Lübnan arasında gerginlik tırmanıyor. İsrail’in Suriye’deki işgaline sessiz kalan HTŞ güçleri, Hizbullah’ın bulunduğu Lübnan’a saldırırken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Suriye’den açılan ateşe karşılık verme emri verdi.

Lübnan ordusunun açıklaması, ülkenin resmi medyasının Suriye tarafından, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel sınır kapısı yakınından ateş açıldığını ve bunun sonucunda 10’dan fazla Lübnanlının yaralandığını duyurmasının ardından geldi. Lübnan'ın birçok bölgesinin topçu ve silahlı saldırılara maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki birliklerin saldırılara uygun bir şekilde karşılık verildiği kaydedildi.

Çatışmalara sahne olan yer, Beşar Esad yönetimi döneminde Hizbullah’ın konuşlandığı bir bölgeydi. Cumartesi günü yaşanan çatışmalarda bir roket, Lübnan ordusu karakolunun yakınlarına düşmüştü.

Anadolu Ajansı ise gelişmeleri, “Suriye’de Askeri Operasyonlar Komutanlığına bağlı güçler, ülkenin Lübnan sınırında devrik rejim askerleri, uyuşturucu tacirleri ve Hizbullah mensuplarıyla çatışıyor” şeklinde verdi.

Lübnan’ın karşılık verme kararı, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile Suriye’deki HTŞ yönetiminin lideri Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) arasında cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından geldi. Görüşmede “sınırın istikrara kavuşturulması ve sivillere yönelik saldırıların önlenmesine yönelik çabaların koordine edilmesi konusunda mutabık kalındığı” açıklanmıştı.

İSRAİL SALDIRIYI SÜRDÜRÜYOR

çİsrail ise Suriye ve ateşkese rağmen Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkese rağmen Suriye sınırı yakınlarında Baalbek ilçesine bağlı bir bölgeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Suriye’nin güneyindeki Deyr Ali beldesine de hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, “Hamas’a ait bir silah deposunun hedef alındığını” iddia etti.