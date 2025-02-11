Lübnan’a ortak saldırı

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İsrail, Suriye’de iktidarın yolunu açtığı cihatçılarla birlikte Lübnan’da varlığını sürdüren İran destekli Hizbullah’ı kıskaca alırken bölgede tansiyon yüksek. Lübnan-Suriye sınırında, Hermel bölgesinde Hizbullah ve Lübnan aşiretleri ile HTŞ militanları arasında çatışmalar devam ediyor. İsrail’in Suriye’deki işgaline sessiz kalan Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) güçleri Lübnan’a kuzeyden saldırırken ateşkesi yok sayan İsrail ise sınırları bombalıyor.

İran destekli grupları hedef alan HTŞ lideri Muhammed el Colani, daha önceki açıklamalarında İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgaline ilişkin “Suriye’nin savaşa giremeyecek kadar yorgun olduğunu” söylemişti.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

HTŞ yönetimindeki Suriye Askeri Operasyonlar Dairesi’ne bağlı güçler, perşembe günü Suriye-Lübnan sınırında Hizbullah’a yönelik operasyon başlattı. Operasyonun “devrik rejim askerleri ile uyuşturucu ve silah kaçakçılarına” yönelik olduğu belirtildi. Çatışmalarda şu ana kadar aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin yaralandığı veya yaşamını yitirdiği aktarıldı. HTŞ güçlerinin Lübnan’ın kuzeydoğusundaki Baalbek-Hirmil vilayetinin sınır köy ve kasabalarına ağır silahlar ile İHA ve SİHA’larla başlattığı saldırılar, bölgedeki Şii aşiretlerle çatışmalara yol açtı. Çatışmaların odak noktaları, Havik, Carmaş gibi kısmen Suriye, kısmen Lübnan’da kalan Şii nüfuslu bölgeler olduğu belirtildi.

Çatışmalar yoğunlaştığı bölgeye HTŞ’ye bağlı takviye güçler gönderildi. Lübnan’ın Suriye sınırındaki Matraba kasabasında başlayan çatışmalar, iki ana bölgede yoğunlaşarak devam ederken Lübnan ordusu da çatışmalara dâhil oldu.

LÜBNAN ORDUSU DAHİL OLDU

Suriye’deki HTŞ yönetimine bağlı güçlerin Lübnan topraklarına ilerlemesi üzerine Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun, orduya birliklerini sınıra sevk etme emri verdi. Lübnan ordusu, Hizbullah milisleri ve aşiret güçlerine bulundukları bölgeleri terk etmeleri çağrısında bulunarak boşaltılan noktalara konuşlandı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, saldırılara karşılık verilmesi için sınıra ordu güçlerinin konuşlandırıldığı belirtilerek, “Bu birlikler, son dönemde Lübnan’ın birçok bölgesinin topçu ateşi ve silah ateşine maruz kalması üzerine, uygun silahlarla karşılık vermeye başladı" denildi.

Öte yandan arasındaki ateşkesi defalarca ihlal ederek Lübnan’daki işgalini ve saldırılarını sürdüren İsrail ise, Suriye’de iktidarın yolunu açtığı HTŞ’nin saldırılarıyla eşzamanlı olarak harekete geçti. İsrail ordusu, Suriye-Lübnan sınırında Hizbullah’a ait bazı noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırılar, HTŞ güçleri ile Lübnan’daki silahlı grupların çatışmalarının yaşandığı bölgelerde gerçekleşti.

İSRAİL’DEN ‘HAVA DESTEĞİ’

İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Bekaa Vadisi bölgesinde Suriye topraklarından Lübnan topraklarına geçen ve “Hizbullah tarafından savaş araçlarını nakletmek için kullanılan” bir yeraltı tüneli vurduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca “Lübnan’daki bazı Hizbullah hedeflerinin de vurulduğu” kaydedildi. İsrail’in saldırısı, Suriye’nin güneyinde “Hamas’a ait bir silah deposunu hedef aldığını” açıklamasından bir gün sonra geldi. Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneydoğusunda İsrail’in çekildiği Rab Telatin, Tallusa ve Beni Hayyan beldelerinde Lübnan ordusunun konuşlandığını duyurdu.