Lübnan’a Suudi rüşveti

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Lübnan parlamentosu 2 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğunu doldurmak için toplanırken Riyad’da bir araya gelen ABD ve Suudi Arabistanlı yetkililerin, Lübnan’da Hizbullah’ı saf dışı bırakmak için anlaştığı öne sürüldü.

Middle East Eye’a (MEE) konuşan üst düzey Arap ve ABD’li yetkililer, ABD’nin Lübnan’a Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun'un cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Suudi Arabistan'ın savaştan zarar görmüş Lübnan’ı yeniden inşa etmek için yüz milyonlarca dolar harcamaya hazır olduğunu söylediğini aktardı. Suudi parası, pazartesi günü Lübnan’a giden ABD elçisi Amos Hochstein’ın yürüttüğü lobi faaliyetleri sırasında gündeme getirildi. Görüşmelerde Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin de bulunduğu belirtilirken Aoun, Lübnan’ın Sünni Başbakanı Necip Mikati’nin desteğine sahip.

Lübnan’daki oylama, Hizbullah ile İsrail arasındaki 26 Ocak’ta sona erecek ateşkesin yenilenmesi için müzakerelerin başlayacağı kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Arap yetkiliye göre Aoun konusundaki artan ısrar, Hizbullah’ın zayıflamasıyla birlikte ABD’nin müttefiki Suudi Arabistan’ın Sünni güç olarak Lübnan’daki rolünü yeniden güçlendirmek istemesinden kaynaklanıyor.

ABD’li yetkili ise “Suudiler ve Amerikalılar, Hizbullah'ın yanlış hesaplamalarının Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmek için otuz yılda bir gelen bir fırsat yarattığında hemfikir” dedi.

KOLTUK 2 YILDIR BOŞ

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor. Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Aoun'ın görev süresi 31 Ekim 2022'de sona erdikten sonra, Parlameto’da düzenlenen 12 oturumda yeni Cumhurbaşkanı seçilememişti. Cumhurbaşkanlığı için çok sayıda adayın adı geçiyor.

Genelkurmay Başkanı Aoun'ın ismi diğer adayların önüne geçse de cumhurbaşkanı olarak görev yapabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor.

Meclis’te 27 sandalyesi bulunan Sünnilerin neredeyse yarısı Aoun’u desteklerken Şii blok, Hizbullah ve Emel Hareketi ise Marada Hareketi lideri Süleyman Franciye'ye yönelik desteğini sürdürüyor.