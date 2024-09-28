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Lübnan’da 3 günlük yas ilan edildi

Lübnan hükümeti, İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 3 günlük yas ilan etti.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:09
  • Giriş: 28.09.2024 23:09
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:10
Kaynak: İHA
Lübnan’da 3 günlük yas ilan edildi


Lübnan, İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah liderinin öldürülmesinin ardından 3 günlük yas ilan etti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati yaptığı açıklamada, resmi yasın Pazartesi günü başlayacağını ve kamu binalarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi. Mikati, Nasrallah’ın cenaze töreninin yapılacağı gün devlet dairelerinin de kapalı olacağını belirtirken, Hizbullah tören için henüz bir tarih açıklamadı.
Yemen’deki İran destekli Husilerin lideri Abdül Malik El Huthi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Nasrallah’ın ölümünün boşa gitmeyeceğini vurgulayan Malik el Huthi, "Bu büyük fedakarlıklar ve büyük adaletsizlikler boşa gitmeyecek" dedi. El Huthi, İsrail’e yönelik önceki füze ve insansız hava aracı saldırılarının artırılacağını söyledi.

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