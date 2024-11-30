Lübnan’da ihlal, Gazze’de katliam sürdü

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Lübnan arasındaki kırılgan ateşkes defalarca ihlal edilirken İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları tüm hızıyla sürüyor.

Lübnan, İsrail ordusunun 27 Kasım sabahı yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını 2 günde birkaç kez ihlal ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Lübnan ordusunun ilgili makamlarla ihlalleri takip ettiği aktarıldı. Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillerin ülkenin güneyindeki evlerine dönüşleri sürerken, İsrail sınırdaki 10 köye girilmesini yasakladı.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de ise can kaybı 44 bin 363’e yükseldi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze’deki sivillerin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.