Lübnan’da telsiz patlaması: Japonya merkezli şirketten 'üretim' açıklaması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında yaşanan eş zamanlı patlamalara ilişkin gelişmeler sürüyor.

Lübnan'da 17 Eylül Salı ve 18 Eylül Çarşamba günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Lübnan genelinde, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Hizbullahı dünkü patlamalardan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. Tel Aviv yönetimiyse saldırılara ilişkin sessizliğini koruyor.

JAPON MERKEZLİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Yerel medya, patlayan telsizlerin Japonya merkezli Icom şirketince üretilen telsizler olduğunu yazdı. Icom’dan yapılan açıklamada, bahsi geçen modelin en son 2014 yılında üretildiği, o günden bu yana modelin ihraç edilmediği belirtildi.

Icom’dan IC-V82 model telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili yapılan açıklamada, “IC-V82, 2004 yılından Ekim 2014'e kadar üretilen ve Orta Doğu da dahil olmak üzere ihraç edilen bir el telsizidir. Yaklaşık 10 yıl önce üretimi durdurulmuş ve o zamandan beri şirketimizden sevkiyatı yapılmamıştır. Ana üniteyi çalıştırmak için gereken pillerin üretimi de durdurulmuştur ve sahte ürünleri ayırt etmek için bir hologram mühür takılmamıştır, bu nedenle ürünün şirketimizden gönderilip gönderilmediğini doğrulamak mümkün değildir” denildi.

Icom, sıkı ihracat kontrollerinin yapıldığını vurgulayarak, “Yurtdışı pazarlara yönelik ürünler yalnızca yetkili distribütörlerimiz aracılığıyla satılmaktadır. Ayrıca, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından öngörülen güvenlik ticareti kontrol düzenlemelerine dayanan bir ihracat programı (Icom Güvenlik İhracat Kontrol Programı) oluşturduk ve sıkı ihracat kontrolleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.