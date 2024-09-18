Lübnan’daki çağrı cihazı patlamalarına ilişkin ABD'den ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Lübnan’da dün eş zamanlı olarak patlayan ve 9 kişinin ölümüne neden olan olaylarla ilgili olarak güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Miller açıklamasında, “ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz" dedi.

"SİVİLLER HEDEF ALINMAMALI"

Sivillerin operasyonlar açısından meşru hedef olmadığını belirten Miller, "Hiçbir ülke, hiçbir örgüt sivilleri hedef almamalıdır. Terör örgütü üyesi teröristler, ülkelerin operasyon düzenleyebileceği meşru hedeflerdir ve bizim kendimizi bağladığımız ve diğer ülkelerden de operasyonlarında uymalarını beklediğimiz ilkeler bunlardır" diye konuştu.

"HİZBULLAH'A YÖNELİK OPERASYONLARI DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan Miller, Hizbullah'a yönelik saldırıları desteklediklerini söyledi. İsrail'e bir kez daha destek veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, şunları söyledi:

"Sivillere yönelik terör saldırıları düzenlemeye devam eden Hizbullah militanlarını hedef alan operasyonları elbette destekliyoruz. İsrail'in terörizme karşı kendini savunma ve teröristlere -sivillere değil ama teröristlere- karşı meşru saldırılar düzenleme hakkı vardır."