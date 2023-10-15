Lübnan’dan İsrail’e tanksavar füzesi atıldı

Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine tanksavar füzesi atıldı. Saldırıda 3 İsrailli yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan’da füzenin fırlatıldığı alanı bombaladığını duyurdu.

Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve biri ağır 3 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarının incelendiği aktarılırken, buna karşılık İsrail ordusu Lübnan’da füzenin fırlatıldığı alanı bombaladığını duyurdu.

Öte yandan İsrail basınına göre Lübnan’dan yapılan saldırıda 1’i ağır en az 3 İsrailli yaralandı.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.