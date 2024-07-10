Lübnan’dan yapılan 3 İHA saldırısı sonucu 1 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir askerinin hafif yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklamasında, patlayıcı yüklü 3 İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'e geçtiği ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde patladığı belirtildi.

Patlama sonucu bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ses hızını aşarak sonik patlamaya neden olmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.