Lübnan’ın Tahran Büyükelçiliği önüne saldırılarda ölenler için çiçek bırakıldı



Lübnan’da Hizbullah üyelerini kullandığı çağrı cihazlarının dün eş zamanlı patlatılması sonucu 12 kişinin öldüğü saldırının yankıları sürüyor. İran’ın başkenti Tahran’daki Lübnan Büyükelçiliği önüne gelen İranlılar, saldırıda ölenler için büyükelçilik binasının önüne yüzlerce çiçek bıraktı. Çiçeklerin üzerine Hizbullah ile Lübnan bayrağı yerleştirilirken, saldırıda hayatını kaybeden kız çocuğunun fotoğrafına yer verildi.

Öte yandan Lübnan’da dün yerel saatle 15.30 sıralarında Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 2 bin 750 kişi yaralanmıştı.