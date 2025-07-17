Lübnanlı devrimci Corc Abdullah hakkında tahliye kararı: Lübnan'a sınır dışı edilecek

Filistin direnişinde önemli bir yeri olan Lübnanlı devrimci Corc Abdullah (Georges İbrahim Abdullah) için bugün tahliye kararı verildi.

Le Mond'un haberine göre, kamuya açık olmayan duruşmada Paris Temyiz Mahkemesi, 40 yılı aşkın süredir tutuklu olan Corc Abdullah'ın şartlı tahliyesine ve Lübnan'a sınır dışı edilmesine karar verdi.

Askeri uçakla Paris'e getirilen Corc Abdullah, Beyrut'a uçmadan önce bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve burada Lübnanlı yetkililere teslim edilecek.

Böylece hayatının geri kalanını Lübnan'ın kuzeyindeki Kobayat'ta geçirebilecek.

CORC ABDULLAH HAKKINDA

"George Abdullah'ın serbest bırakılması için Uluslararası Kampanya" isimli sitede yer alan bilgilere göre Abdullah, 1951 yılında Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a bağlı El-Kubayat beldesinde doğdu.

Abdullah, 70'li yılların sonunda Lübnan Ulusal Hareketi'ne dahil oldu, daha sonra da Filistin direnişine katıldı.

Abdullah, 1982’de Paris’te ABD askeri ataşesi Charles Ray ve İsrailli diplomat Yakov Barsimentov’un öldürülmesi ile Strazburg'da ABD konsolosu Robert Homme'a yönelik suikast girişimine yer aldığı iddiasıyla müebbet hapse çarptırılmıştı.

40 yılı aşkın bir süredir hapiste olan Marksist-Leninist ideolojideki Lübnan Silahlı Devrimci Grupları'nın (LARF) eski lideri Corc Abdullah, Avrupa’da en uzun süre tutuklu kalan mahkûm durumunda.

Yargılandığı yıllarda "Ben bir savaşçıyım, suçlu değilim" sözüyle ünlenen George Abdullah, 1999 yılında müebbet hapis cezasını tamamladı.

Abdullah hakkında 2003 yılında şartlı tahliye kararı çıktı. Ancak Fransız Başsavcılığı kararı temyize götürdü ve Abdullah tutuklu kalmaya devam etti.