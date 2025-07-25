Lübnanlı devrimci Corc Abdullah serbest bırakıldı

Filistin direnişinde önemli bir yeri olan Lübnanlı devrimci Corc Abdullah (Georges İbrahim Abdullah) bugün tahliye edildi.

Le Mond'un haberine göre Abdullah, bugün saat 03.40'ta hapishaneden tahliye edildi.

Lannemezan cezaevi merkezinden ayrılan Abdullah, Paris'in Charles-de-Gaulle uluslararası havaalanına uçtu ve ilerleyen saatlerde Beyrut'a giden bir uçakla Fransa'dan ayrıldı.

Corc Abdullah avukatı Jean-Louis Chalanset, “Bu, onun için hem bir sevinç, hem duygusal bir şok, hem de bunca zaman sonra elde ettiği siyasi bir zafer” dedi.

"O, çoktan serbest bırakılmalıydı" diyen Chalanset, "Lübnan için son derece zor bir ortamda Ortadoğu'ya varacağını bildiği halde yakında serbest bırakılacağı için çok mutlu görünüyordu" ifadelerini kullandı.

CORC ABDULLAH HAKKINDA

"George Abdullah'ın serbest bırakılması için Uluslararası Kampanya" isimli sitede yer alan bilgilere göre Abdullah, 1951 yılında Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a bağlı El-Kubayat beldesinde doğdu.

Abdullah, 70'li yılların sonunda Lübnan Ulusal Hareketi'ne dahil oldu, daha sonra da Filistin direnişine katıldı.

Abdullah, 1982’de Paris’te ABD askeri ataşesi Charles Ray ve İsrailli diplomat Yakov Barsimentov’un öldürülmesi ile Strazburg'da ABD konsolosu Robert Homme'a yönelik suikast girişimine yer aldığı iddiasıyla müebbet hapse çarptırılmıştı.

40 yılı aşkın bir süredir hapiste olan Marksist-Leninist ideolojideki Lübnan Silahlı Devrimci Grupları'nın (LARF) eski lideri Corc Abdullah, Avrupa’da en uzun süre tutuklu kalan mahkûm durumunda.

Yargılandığı yıllarda "Ben bir savaşçıyım, suçlu değilim" sözüyle ünlenen George Abdullah, 1999 yılında müebbet hapis cezasını tamamladı.

Abdullah hakkında 2003 yılında şartlı tahliye kararı çıktı. Ancak Fransız Başsavcılığı kararı temyize götürdü ve Abdullah tutuklu kalmaya devam etti.