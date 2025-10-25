Lübnanlı Dürzi lider Canbolat'tan "Süveyda" açıklaması

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'nın ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, önceliğin dış müdahaleleri önleyip Suriye’nin birliğini ve egemenliğini korumak olduğunu söyledi.

Canbolat, Suriye El-İhbariye kanalına verdiği özel röportajda, Süveyda’daki olayların araştırılması, adaletin sağlanması ve uzlaşının tesis edilmesinin bölgedeki krizi sona erdireceğini ifade etti.

"Süveyda, Suriye’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Öncelik dış müdahaleleri önleyip Suriye’nin birliğini ve egemenliğini korumaktır" diyen Canbolat, Şam hükümetinin ulusal uzlaşı ve diyalog kapısını ciddi biçimde açmaya çalıştığını savundu.

Dürzi lider, tüm taraflara "Süveyda’da yaşanan son olaylarla ilgili Suriye'nin ve uluslararası soruşturmaların sonuçlarını beklemeden hüküm vermemeleri" çağrısında bulundu.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başlamış, ardından HTŞ güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlanmıştı.

Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.