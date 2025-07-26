Lübnanlı sanatçı Feyruz'un oğlu Ziyad Rahbani hayatını kaybetti

Lübnanlı dünyaca ünlü sanatçı Feyruz'un oğlu ve bestekarı Ziyad Rahbani, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, şarkıcı Feyruz ile Assi Rahbani’nin oğlu olan Rahbani'nin, "dolu dolu geçen sanat kariyeri boyunca müzik ve tiyatroda derin bir iz bıraktığı" belirtildi.

Annesi Feyruz için birçok müzikal eser yazan ve besteleyen Rahbani'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

YOLSUZLUKLARI ELEŞTİRİRDİ

Sanat hayatına 1970'li yıllarda atılan Rahbani, müzik dünyasına kazandırdığı bestelerinin yanında politik hiciv tiyatrosu alanındaki yenilikçi eserleriyle de tanınıyordu.

Yolsuzlukları eleştirdiği hicivlerini yayınladığı radyo programlarıyla da öne çıkan Rahbani, Lübnan'ın önemli gazetelerinde kaleme aldığı eleştirel yazılarıyla üne kavuşmuştu.

Ziyad Rahbani, 69 yaşındaydı.