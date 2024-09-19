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Lübnanlı yetkililer: Patlayıcı yerleştirilen cihazlar elektronik mesaj yoluyla patlatıldı

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Misyonu, ülkedeki çağrı cihazı ile telsizlerin 'elektronik mesaj' yoluyla patlatıldığını duyurdu.

Dünya
  • 19.09.2024 22:45
  • Giriş: 19.09.2024 22:45
  • Güncelleme: 19.09.2024 22:49
Kaynak: Haber Merkezi
Lübnanlı yetkililer: Patlayıcı yerleştirilen cihazlar elektronik mesaj yoluyla patlatıldı

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Misyonu, ülkedeki çağrı cihazı ile telsizlerin 'elektronik mesaj' yoluyla patlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre; "iletişim cihazlarına önceden patlayıcı yerleştirildiği sonucuna varıldı. İletişim cihazlarının elektronik mesaj yoluyla patlatıldığı tespit edildi."

Gelişmeyi Reuters aktardı. Verilen bilgiye göre; Lübnanlı yetkililer BM'ye ön soruşturma raporuna ilişkin bir mektup gönderdi ve cihazların nasıl patlatıldığını aktardılar.

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