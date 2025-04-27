Lucas Torreira’dan üst üste 3 maçta gol

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Eyüpspor müsabakasıyla bu sezon üst üste 3. maçta rakip fileleri havalandırdı. Torreira toplamda ise gol sayısını 5’e çıkardı ve en gol sezonunu tekrarladı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 2. golü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’dan geldi. Müsabakanın 56. dakikasında sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topu sol tarafta alan Torreira çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skoru 2-0’a getirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece son oynadıkları 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Torreira, ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını 5’e çıkardı.



En golcü sezonunu yakaladı

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ayrıca en çok golcü sezonunu tekrarladı. Torreira daha önce 2021-2022 sezonunda Fiorentina, 2015-2016 sezonunda da Pescara formaları giyerken rakip fileleri 5’şer kez havalandırmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Lucas Torreira 83. dakikada oyundan çıktı ve yerine Kerem Demirbay dahil oldu.