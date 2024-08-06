Lucescu'nun yeni takımı belli oldu

79 yaşındaki Mircea Lucescu, ülkesi Romanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

79 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da A Milli Takımı'n teknik direktörlüğüne getirildi.

1981-86 yılları arasında da Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Lucescu, 40 yıl sonra ülkesinin milli takımına geri döndü.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Dinamo Kiev'in başında 118 karşılaşmaya çıkan Lucescu, kasım ayından görevinden ayrılmıştı.

Ağustos 2017'den Şubat 2019'a kadar A Milli Takımı çalıştıran Lucescu, 2000-01 ve 2001-02 sezonlarında Galatasaray'ı; 2002-03 ve 2003-04 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik direktör iki takımla da birer defa şampiyonluk sevinci yaşamıştı.