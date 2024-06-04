Ludovico Einaudi, 11 Eylül'de Harbiye'de sahneye çıkacak

Çağdaş klasik müziğin en önemli isimlerinden Ludovico Einaudi, 11 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

Ludovico Einaudi'nin müzikal yolculuğu, amatör bir piyanist olan annesinin rehberliğinde başladı. Resmi eğitimi, Azio Corghi, Luciano Berio ve Karlheinz Stockhausen gibi saygın öğretmenlerin rehberliğinde olduğu gibi, Torino Konservatuvarı ve Milano Konservatuvarı gibi prestijli kurumlara götürdü.

Einaudi'nin kariyeri, bale, sinema ve tiyatro için bestecilik yaparak, çok yönlülüğünü ve yaratıcı derinliğini sergileyerek gelişti. "Le Onde" ve "I giorni" gibi çığır açan albümleri, klasik zarafeti çağdaş yenilikle birleştirerek dikkatleri üzerine çekti.