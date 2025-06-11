Ludovico Einaudi, İstanbul'da konser verecek

Modern klasik müziğin önemli isimlerinden Ludovico Einaudi, 27 Eylül Cumartesi akşamı İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Usta piyanist ve bestecinin Volkswagen Arena'da vereceği konserin biletleri 16 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'e satışa çıkacak. Minimalist ve atmosferik müziğiyle Türk dinleyicisinin beğenisini toplayan İtalyan sanatçı, Christopher Nolan'ın Nomadland ve The Third Murder filmlerinde yer alan müzikleri besteledi.

Usta besteci, Divenire, Nuvole Bianche, Una Mattina ve Experience gibi hafızalara kazınan eserlere de imza attı.

Einaudi, geçen sene de 11-12 EylüL'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşmuştu.