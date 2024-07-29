Lufthansa, Beyrut'a uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi.

Lufthansa basın departmanından, AA muhabirine yapılan açıklamada, ilk olarak 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan uçuşların durdurulduğu ifade edildi.

Lufthansa ile aynı gruba bağlı Swiss ve Eurowings hava yollarının da güvenlik gerekçesiyle uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.

Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunun bir sonraki durum değerlendirmesinde ele alınacağı öğrenildi.