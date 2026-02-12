Lufthansa'da grev: 800 uçuş iptal edildi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group, pilotlar ve kabin ekibinin 24 saatlik greve gitmesi nedeniyle 800 uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ve Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) tarafından yapılan çağrıyla saat 00.01'de başlayan grev, gece yarısına kadar devam edecek.

Hava yolu şirketi de grev nedeniyle 800 uçuşu iptal etti.

Grevden etkilenen 100 bini aşkın yolcu nedeniyle Almanya'nın en stratejik aktarma merkezleri olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında hayat durma noktasına geldi. Frankfurt Havalimanı'nda planlanan 1117 uçuşun 450'si, Münih'te ise 920 seferin 275'i liste dışı kaldı. Terminallerde uzun kuyruklar oluşurken, bağlantılı uçuşu olan çok sayıda uluslararası yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

İş bırakma eylemi, Lufthansa'nın ana markasının yanı sıra Cityline ve kargo iştiraki Cargo birimlerini de kapsıyor.

Greve katılımın yüksek olduğunu belirten sendika temsilcileri, eylemin başarıyla sürdüğünü açıkladı.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, pilotların emeklilik haklarının iyileştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yönetimden yeni bir teklif gelmezse gerilim tırmanmaya devam edecektir. Haklarımızı savunmazsak bu süreç toplu pazarlıktan çıkar, 'toplu dilenmeye' dönüşür." ifadelerini kullandı.

UFO Sendika temsilcisi Harry Jaeger de yönetimle yürütülen müzakerelerin tamamen tıkandığını ve bir uzlaşı zemini kalmadığını belirtti.

LUFTHANSA YÖNETİMİ TALEPLERİ ORANTISIZ BULDU

Lufthansa İnsan Kaynakları Direktörü Michael Niggemann ise grevlerin zamanlamasını ve kapsamını eleştirerek sendikaları "yapıcı diyalog" kurmaya çağırdı.

Şirketin 2024 yılını zararla kapattığını hatırlatan Niggemann, sendikaların talebi olan emeklilik primi işveren katkısının iki katına çıkarılmasının ekonomik olarak mümkün olmadığını belirterek, "Ancak çözüm havalimanlarını kilitlemekte değil, masada uzlaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Lufthansa, mağduriyeti asgari düzeye indirmek amacıyla grev kapsamında olmayan Eurowings, Discover ve City Airlines iştirakleri üzerinden ek seferler koordine ediyor. Şirket yönetimi, uçuş trafiğinin cuma günü itibarıyla normale dönmesini beklediklerini açıklasa da sendikalar, taleplerin karşılanmaması durumunda yeni grev dalgalarının kapıda olduğu uyarısında bulundu.

PİLOTLAR VE KABİN GÖREVLİLERİ, LUFTHANSA'DAN NE TALEP EDİYOR?

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit, yaklaşık 5 bin pilot için şirket emeklilik planına yapılan işveren katkı paylarının artırılmasını istiyor. Sendika, enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunuyor. Pilotlar aylardır somut bir çözüm beklediklerini ve yönetimin "bloke" tutumunun grevi kaçınılmaz kıldığını ifade ediyor.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu da özellikle kapatılma riskiyle karşı karşıya olan CityLine çalışanları için kapsamlı bir "sosyal plan" ve iş güvencesi talebinde bulunuyor.

Kabin ekipleri, toplu iş sözleşmesi standartlarının düşürülmesine ve korunma standartlarının zayıflatılmasına da karşı çıkıyor.

Sendikalar, Discover ve City Airlines gibi düşük maliyetli yan kuruluşların hızla büyümesi karşısında, mevcut çalışanların haklarının korunmasını istiyor.