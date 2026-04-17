Lufthansa'da kriz büyüyor: Yakıt maliyetleri ve grevler nedeniyle CityLine kapatılacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da pilotların grevi bugün de devam ederken, şirketin maliyet artışları gerekçesiyle iştiraki CityLine'ın operasyonlarını durdurma kararı alması krizi derinleştirdi.

Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport'tan yapılan açıklamaya göre, grev nedeniyle bugün için planlanan 1337 kalkış ve inişten yaklaşık 650'si iptal edildi. İptallerin büyük çoğunluğu Lufthansa, Lufthansa Cargo ve operasyonları askıya alınan Lufthansa CityLine uçuşlarından oluştu.

100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Lufthansa'da bu hafta içinde pilotlar 4, kabin görevlileri ise 2 gün iş bırakarak grevi üst üste beşinci güne taşıdı.

LUFTHANSA'DAN, GREV VE YAKIT MALİYETLERİ NEDENİYLE KÜÇÜLME KARARI

Bu arada, Lufthansa Group yönetimi, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt maliyetleri ve kronikleşen iş uyuşmazlıklarının yol açtığı ek yükleri gerekçe göstererek CityLine iştirakinin faaliyetlerini cumartesi günü itibarıyla kalıcı olarak sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Daha önce yıl sonunda kapatılması planlanan hava yolunun operasyonlarının bu kararla öngörülenden erken durdurulacağı belirtildi.

Lufthansa'da ise kapasiteyi azaltma kararı alındı. Şirket, bu adımlarla verimliliği artırmayı ve yıllık bazda yaklaşık 1,4 milyar euroya ulaşması beklenen ek yakıt yükünü hafifletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Öte yandan, Lufthansa ile pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamazken sendika, Lufthansa Group'un sertleşen tasarruf tedbirlerini eleştirerek sunulan gerekçeleri sorguladı.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, yaptığı açıklamada, "Yönetimin öne sürdüğü jeopolitik gerekçeler bizce ikna edici değil. Zira şu anda hiçbir rakip şirket piyasadan bu düzeyde bir kapasite çekmiyor" ifadesini kullandı.

Pinheiro, yönetimin kendi ücret politikasını dayatmak adına ağır operasyonel ve ekonomik hasarı göze aldığını savundu.