Lufthansa, Ortadoğu uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu’nun, İsrail’in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tel Aviv dahil Ortadoğu'daki çeşitli noktalara uçuşlarını askıya alma süresini uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu, mayısta askıya alınan Ortadoğu’daki uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Grubun hizmet verdiği havalimanlarından Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların, "mevcut durum nedeniyle" 31 Temmuz gün sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, Lübnan'ın Beyrut kentine yapılacak uçuşların ise 30 Haziran gün sonuna kadar iptal edileceği kaydedildi.

Amman ve Erbil uçuşlarının da 11 Temmuz gün sonuna kadar askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın, Lufthansa Grubu’nun Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, ITA Airways, Brussels Airlines ve Lufthansa Cargo tarafından gerçekleştirilen uçuşlarını etkilediği vurgulandı.

Eurowings ve Swiss daha önce Tel Aviv uçuşlarını 25 Ekim gün sonuna kadar askıya alma kararı almıştı.

Lufthansa Grubu, mayıs ayının başından beri güvenlik gerekçesiyle İsrail'e uçmuyordu.