Lufthansa’da pilotlar greve gidiyor

Almanya’nın önde gelen hava yolu şirketi Lufthansa’da pilotlar greve hazırlanıyor. Pilot Sendikası'nın yaptığı oylamada, çok büyük bir çoğunluk iş bırakma eylemi için 'evet' dedi.



Tagesscahu TV kanalının haberine göre grev kararı, Lufthansa’nın ana yolcu şirketini ve kargo iştiraki Lufthansa Cargo’yu kapsıyor. Böylece, üç yıl aradan sonra Lufthansa’da yeniden pilot grevleri gündeme gelmiş oldu.

Sendika sözcüsü, greve gitme konusunu kamuoyuna duyurdu ancak grevin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Bundan sonraki adımlar, sendikanın tarif komisyonu tarafından belirlenecek.

Açıklamada, olası bir grevin yolcular için ciddi aksamaları beraberinde getireceği belirtilerek, geçmişteki geniş kapsamlı pilot grevlerinde Lufthansa'nın neredeyse tüm uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.