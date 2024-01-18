Lüftü Savaş'tan Murat Kurum'a sert çıkış: Hiçbir şey yapmadı

Kendisine yönelik tepkilere cevap veren CHP'nin yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Lütfü Savaş, depreme hazırlık konusunda Murat Kurum'u eleştirdi, "Hiçbir şey yapmadı" dedi.

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden Lütfü Savaş'ı göstermesine yönelik tepkiler devam ederken Savaş, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Lütfü Savaş, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdi AKP İBB adayı olan Murat Kurum'a sert eleştirilerde bulundu.

Savaş, "Hükûmet 2018’de af çıkardı, Hatay’da 205 bin bağımsız bölümü affettiler! Depremde çoğu yıkıldı!" diyen Savaş, 2021’in başında bakanlığa "Hatay’ın merkezindeki 46 mahalle riskli, bunların yüzde 52’sine acil müdahale lazım" diye yazı yazdıklarını ancak dönüş alamadıklarını söyledi.

Savaş, "Keşke şu an İstanbul’a belediye başkanı olmaya çalışan Murat Kurum da bu kadar çalışsaydı. Hiçbir şey yapmadı! Cevap bile vermedi bize. Seçilmiş belediye başkanının muhatap alınmayışı hiç sorgulanmıyor. Muhatap almayan Kurum, cevap versin" diye sitem etti.

Savaş, “205 bin bölüme ruhsat gibi belge verdiler ve onu legalize ettiler. 22 yıl iktidar olan hükümetin hiç mi suçu yok? Bakın, yazılan yazıya bile cevap alamıyorsunuz. O zaman iptal edelim demokrasiyi, seçimleri filan... Bir AK Parti olsun, atalım gitsin” diyerek isyan etti.

"MURAT KURUM'LA KONUŞULMUYOR"



Savaş, Kurum ile ilgili sözlerine şöyle devam etti; “Hiçbir şey anlatamazsınız. Onunla hiç konuşulmuyor. Yukarıdan bakıyor. Hemen geriliyor, eleştiriye açık değil.”

Lütfü Savaş'ın Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

"HER ŞEYE MUKTEDİR OLAN AFAD"



“2022 yılında, Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAAMP) çıkardılar. Depremde ne yapılacağı orada yazıyor. Her şeye muktedir olan AFAD. Belediyeye iki görev verilmiş: Gömmeye ve yangın söndürmeye yardım. Belediyemde 166 cenaze vardı. 1000 kadar insanımın eşi, çocuğu, anası ve babası öldü. Depremin tüm komplikasyonlarını bertaraf etme imkanım var mı? Bütçem cüzi. Teknik ekibim Hatay’a göre. (Verilen ruhsatlar) Büyükşehirlerde ruhsattan ilçeler sorumlu.”

"RÖNESANS REZİDANSIN BENİMLE ALAKASI YOK"



"Rönesans Rezidans’ın benimle alakası yok. 2010’da ruhsatı verilmiş.”

"KONTEYNERDE YAŞIYORUM"



“Deprem 110 saniye sürdü. Dört fay kırıldığı için dikey ve yatay dalga geldi. Burada; bir, deprem yönetmeliği sorgulanmalı. İki, teknik adamı olmayan belediyeye ruhsat hakkı veriyorsunuz. Hatay’da sadece beş yıllığına merkezde ruhsat vermişim. Ama Hatay’ın her yeri yıkıldı. Dört ilçe bize ait, 11’i iktidara. Benden başka çalışan yok depremden beri. Erzin’den Arsuz’a, Hassa’dan Kırıkhan’a kadar borular ya patladı ya çıktı. Deprem sabahından beri Hatay’daydım. İlk dokuz gün arabada yattım. Hala konteynırda yaşıyorum. Çocuklarımın evleri gitti.”

'BAKANLIK İZİN VERDİ, TOKİ YAPTI'



Depremde yıkılan binalarda sorumluluğu olduğunu ancak yapı kullanım iznini sadece 5 yıl verdiğini söyleyen Savaş, “Büyükşehir’in yetkisi yok. Vermedim. Verenlerin çoğu AK Parti belediyesi. Bütün yıkımlar Lütfü Savaş’a ait olabilir mi? Ovada yapılaşmaya müsaade etmedim. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ben Antakya Belediye Başkanı’yken başladı. 80 kişi öldü. Çoğusu bebek ve çocuk... Yoğun bakımda öldüler. Ovanın ortasında yapıldı. TOKİ yaptı. İzni Tarım Bakanlığı verdi” diye konuştu.

'O YOLLAR KARAYOLLARININ'



Savaş, “Hatay’da bir giriş ve çıkış var. Savaş, yolları yapmadı” eleştirisine de, “O yollar Karayolları’nın. AFAD insanlarını kurtarmak için vinç kiralayanların vincini geçirmedi ilk beş gün” diye yanıt verdi.

“Hükümet 2018’de af çıkardı, Hatay’da 205 bin bağımsız bölümü affettiler! Çoğu yıkıldı!”

Savaş, sahada belediyenin olmadığı eleştirilerine “Ben hep oralardaydım. İtfaiye çökmüştü ama beğenmediğiniz itfaiyeyle ilk üç günde 3800’den fazla adam kurtardık. AFAD ‘Hatay’da bir şey yok’ diye dışarıdan gelenleri Kahramanmaraş ve Osmaniye’ye gönderdi. Hem gıda hem arama kurtarma konusunda. Bakın, 2018’de af çıkardı hükümet. Hatay’da 205 bin bağımsız bölümü affettiler. Çoğu yıkıldı. Bunlar niye eleştirilmiyor?” sözleriyle karşılık verdi.

Savaş, “205 bin bölüme ruhsat gibi belge verdiler ve onu legalize ettiler. 22 yıl iktidar olan hükümetin hiç mi suçu yok? Bakın, yazılan yazıya bile cevap alamıyorsunuz. O zaman iptal edelim demokrasiyi, seçimleri filan... Bir AK Parti olsun, atalım gitsin” diye konuştu.