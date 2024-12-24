Luigi Mangione hakim karşısında: İdam cezası alabilir

UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekle yargılanan Luigi Mangione, hakim karşısına çıktı.

Mangione, hakkındaki suçlamaları reddetti.

ABD basınındaki haberlere göre, cinayet zanlısı Mangione'ye yöneltilen "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlamasına ilişkin yargılama Manhattan'da yapıldı.

Mahkeme salonuna zincirli ve kelepçeli şekilde getirilen Mangione, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Öte yandan savcılar, federal mahkeme ve eyalet mahkemelerindeki dava süreçlerinin paralel ilerleyeceğini kaydetti.

Mangione'nin kendisine yöneltilen federal suçlamalar nedeniyle "idam cezasına", eyalet suçlamaları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

UNİTEDHEALTHCARE'İN CEO'SUNA SALDIRI

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini belirtmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırganı arama çalışmalarına dahil olduklarını, Thompson'ın katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Daha sonra, New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğu bilgisini vermişti.

NYPD başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" kaydetmişti.

Daha sonra Luigi Mangione'ye, "terör eylemi olarak cinayet işleme" suçlaması yöneltilmişti.