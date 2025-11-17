Luis de la Fuente'den üzücü açıklama

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, gruptaki en güçlü rakiplerinin Türkiye olduğunu vurguladığı açıklamada kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

Matadorlar'ın tecrübeli antrenörü, "Rotasyon yapacak mısınız" sorusuna ise "Hayır, bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle çıkacağız. Türkiye maçını çok önemli bir maç olarak görüyorum. Türkiye'nin sakat oyuncuları var evet ama bizim sakat oyuncularımız daha fazla" diye konuştu.

YENİLMEZLİK SERİSİ VURGUSU

Dünya Kupası'na yenilmezlik serilerine devam ettirerek gitmek istediklerine vurgu yapan İspanyol Teknik Direktör, "Dünya Kupası'na otoritemizi ortaya koymuş bir şekilde gitmeyi amaçlıyoruz. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarma hedefindeyiz. Kazanmak istiyoruz. Bir rotasyon olmayacak. Gruptaki en önemli maçımıza çıkacağız" dedi.

Şu ana kadar elemelerde 19 gol atıp hiç gol yemeden ilerleyen İspanya, sadece E Grubu’nda değil, tüm kıtanın spor sayfalarında gündem oldu. İngiltere’den Almanya, Fransa’dan İtalya’ya kadar pek çok ülkede yapılan analizlerde uzun zamandır bu kadar istikrarlı bir İspanya izlenmediği değerlendirmesi öne çıktı.