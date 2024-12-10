Luis Nani futbolu bıraktığını açıkladı

Spor Servisi

Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı. Yakında görüşürüz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Luis Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un yanı sıra Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne ve Estrela Amadora’da forma giydi.