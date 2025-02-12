Luka Doncic, Lakers’ta galibiyetle başladı

Los Angeles Lakers, Utah Jazz’ı 132-113 mağlup ederek üst üste 6’ncı galibiyetini aldı. Lakers’taki ilk maçına çıkan Luka Doncic 23 dakika sahada kalırken 14 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynadı. LeBron James ise 29 dakika süre alırken 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

James ayrıca 7 ribaunt ve 8 asist kaydetti. Üst üste 6, sezonun 32. galibiyetini alan Batı Konferansı 4’üncüsü Lakers’ta Austin Reaves 22 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Denver Nuggets ise, sahasında Portland Trail Blazers’ı 146-117 yenerek art arda 7, bu sezon 35. galibiyetine ulaştı. Nuggets’ta Nikola Jokic, 40 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, 3 top çalmayla galibiyette başrol oynadı. Christian Braun 26 ve Julian Strawther 18 sayı kaydetti.