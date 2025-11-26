Luka Doncic şov yaptı, Lakers rahat kazandı

NBA Cup'ta Los Angeles Lakers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 135-118 mağlup etti. Lakers’ta Luka Doncic 43 sayı, 13 asist ve 9 ribaunt, Austin Reaves ise 31 sayı ve 9 ribauntla öne çıktı. LeBron James 25, Rui Hachimura ise 13 sayı üretti.

Clippers’ta James Harden 29 sayı ve 9 asistle mücadele ederken, Kawhi Leonard ve Kris Dunn 19'ar, John Collins ise 18 sayı kaydetti. Bu sonuçla Lakers, kupada oynadığı üç maçın tamamını kazanarak gruptan çıkmayı başardı.

WİZARDS'IN YENİLGİ SERİSİ BİTTİ

Washington Wizards, CJ McCollum’un 46 sayı kaydettiği karşılaşmada Atlanta Hawks’ı 132-113 mağlup ederek 14 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Wizards’ta Alex Sarr 27 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı. Corey Kispert ise başparmağındaki sakatlık nedeniyle oyundan çıkmadan önce 19 sayı üretti. Hawks’ta Kristaps Porzingis 22, Onyeka Okongwu ise 20 sayı attı.

Orlando Magic, Anthony Black’in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Philadelphia 76ers’ı 144-103 mağlup etti. Kupada 3’te 3 yapan Magic’te Franz Wagner 21, Desmond Bane ise 15 sayı kaydetti.

76ers’ta Tyrese Maxey 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Magic’ten Jalen Suggs, maç sırasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada iki teknik faul alarak oyun dışı kaldı.