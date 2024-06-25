Luka Modric, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti

İtalya karşılaşmasında takımının tek golünü kaydeden Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric, Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü olarak tarihe geçti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında İtalya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak son 16 biletini aldı.

Hırvatistan, grupta üç maç sonunda topladığı 2 puanla üçüncü sırayı aldı.

İspanya'ya 3-0 yenilen ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı İtalya maçında 1-1'lik eşitliğe razı oldu.

Hırvatlar, kalan maçlarda alınan sonuçlara göre en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi bekleyecek.

Arnavutluk ise bir puanla dördüncü olarak turnuvaya veda etti.

MODRİC TARİHE GEÇTİ

Luka Modric, 38 yaş 289 günlükken İtalya filelerine gönderdiği topla, Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü olarak tarihe geçti.

Ülkesinin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok forma giyen (16) oyuncusu Modric, Hırvatların turnuvadaki en golcü futbolcusu ünvanına da ortak oldu.

Kariyerindeki 5. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Modric, turnuva tarihindeki 4. golünü atarak bu alanda Perisic'i yakaladı.

Modric, 80. dakikada oyundan çıkarken Hırvat taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.