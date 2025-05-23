Luka Modrić, Real Madrid'e veda ediyor: 13 yıllık efsanevi kariyerin sonu

Real Madrid'in efsanevi orta saha oyuncusu Luka Modrić, 13 yıllık başarılı kariyerinin ardından kulüpten ayrılacağını resmen duyurdu.

39 yaşındaki Hırvat yıldız, pazar günü son kez Real Madrid formasıyla Santiago Bernabéu'da Real Sociedad'a karşı mücadele edecek.

Real Madrid taraftarına bir veda mektubu yazan Luka Modric, "Sevgili Madridistalar, O an geldi. Asla gelmesini istemediğim ama futbolun ve hayatın bir parçası olan, her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu o an… Cumartesi günü Santiago Bernabéu'da son maçımı oynayacağım" dedi.

Real Madrid kulübü de Modric için veda videosu yayınladı.

Öte yandan Luka Modric'in takımda 1 sezon daha kalmak için maaşında indirim ve yedek kalmayı kabul etme gibi opsiyonları kabullendiği ancak Real Madrid'in gençleşme politikasına hız vermek istediği için Modric'in sözleşmesini uzatmadığı kaydedildi.

MODRİĆ'İN REAL MADRİD KARİYERİ VE KAZANDIĞI KUPALAR

2012 yılında Tottenham'dan transfer edilen Modrić, Real Madrid formasıyla 590 resmi maça çıkarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. Toplamda 28 kupa kazanan Modrić'in kazandığı turnuvalar ve sayıları şu şekilde:,

6 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

4 La Liga (İspanya Ligi) şampiyonluğu

2 Copa del Rey (İspanya Kral Kupası) zaferi

5 İspanya Süper Kupası

5 UEFA Süper Kupası

5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Modric, 2018 yılında Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü de kazanarak, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir devam eden hegemonyasını kırmıştı.

Modric'in futbolu bırakıp bırakmayacağı ise henüz kesin değil.

EFSANE TAKIMDAN SADECE CARVAJAL KALDI

39 yaşındaki efsane oyuncu Modric'in de ayrılmasıyla 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan efsane Real Madrid ilk 11'inde yer alan yalnızca Dani Carvajal mevcut kadroda yer alıyor.

Modric'in oldukça etkili bir orta saha üçlüsü oluşturduğu oyunculardan Casemiro 2022'de Manchester United'a transfer olurken Toni Kroos ise geçen sezon sonunda futbolu bırakmıştı.