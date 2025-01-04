Luka Modric, Real Madrid tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Real Madrid'in tecrübeli süper yıldızı Luka Modric, dün gece bir kez daha tarihe geçti. Takımının deplasmanda Valencia'a 2-1 yendiği karşılaşmada 80. dakikada oyuna giren Hırvat yıldız, 85. dakikada kaydettiği golle kulüp tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

39 yaşındaki orta saha oyuncusu, 20 Ekim'de Celta Vigo karşısında kulüp tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da almıştı.

Bu sezon ligde takımının oynadığı 19 maçın tamamında forma giyen Modric, ilk golünü kaydetti. Modric'in 3 asisti vardı.

Hırvat yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yıldız oyuncu 9 Eylül 2025'te 40 yaşına girecek.

VALENCİA'DA EPİK MAÇ

Dün gece oynanan Valencia-Real Madrid maçı farklı açılardan da oldukça dikkat çekiciydi.

Sel nedeniyle ertelenen ve dün oynanan maçta Valencia, Real Madrid altyapısından yetişen futbolcusu Hugo Duro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid'de 51. dakikada Bellingham penaltı kaçırdı, 5 dakika sonra ise Mbappe'nin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

80. dakikada Vinicius'un atılmasıyla maçın son bölümüne 10 kişi ve 1-0 geride giren Madrid ekibi, 85. dakikada Bellingham'ın asisti ve Modric'in golüyle beraberliği yakalarken 90+5. dakikada Bellingham takımına galibiyeti getirdi.